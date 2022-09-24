"Полесье сейчас выйдет в Высшую лигу (Премьер-лигу – прим.). Это клуб, который дал мне возможность сыграть в Первой лиге, я хочу помочь ребятам. Высшая лига – это высокий левел. 7-10-15 минут, сколько там. Против кого тренер даст мне сыграть 7 минут? Какая будет игра, не принципиально против кого. Будет сбор, где он увидит это.

Усик заявил о намерении сыграть за Полесье в УПЛ: "Думаю, мне дадут 7 минут второго тайма"

Чтобы стать абсолютом в хевивейте понадобилось тренироваться 33-34 года... Сколько нужно тренироваться, чтобы сыграть 7 минут в УПЛ? Эти 30 лет, которые я работал, помогли мне сыграть в Первой лиге. А чтобы сыграть 7 минут в УПЛ? Так я же шапкозакидательством не занимаюсь. Понимаю, что нужно работать. Надо пройти полный сбор, увидеть, немного нахвататься футбольных терминов не в словах, а в действиях.

Знаешь почему мне легче играть в футбол, а не боксировать? В футболе не бьют тебя в голову намеренно, а даже когда ты возле них где-то, то они думают: "Да, надо от него немного подальше находиться", – поделился Усик в интервью YouTube-каналу Usyk17.

Добавим, что Усик присоединился к Полесью в феврале этого года и принял участие в Зимнем Кубке. В итоге житомирский клуб стал триумфатором товарищеского турнира.

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