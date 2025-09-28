Президент Динамо Игорь Суркис считает, что его команда не находится в кризисной ситуации после трех ничейных результатов в УПЛ.

– Игорь Михайлович, Динамо снова потеряло очки в УПЛ и снова на последних минутах и снова не с самым сильным на данный момент соперником – Карпатами, которые вылетели из кубка Украины от перволиговой Буковины (0:1), а в чемпионате одержали лишь одну победу в новом сезоне. Не кажется ли вам, что команда Александра Шовковского находится в определенном кризисе, скажем так, или просто не везет?

– Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это – футбол. И через такое нужно тоже пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает много, но она прежде всего должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем соль. Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Карпаты так же хотели победить, как и мы. Учитывая, что мы проигрывали 0:2, а потом предшествовали 3:2, знаете, то молодость дает о себе знать.

– Намек на ошибку вратаря Валентина Моргуна, который поймал "бабочку" на 93-й минуте, правильно понимаю?

– Конечно, однозначно. Однако, каждый вратарь в своей карьере через такое проходит. Тот же Шовковский.

– Да-да, как не вспомнить матч Словения – Украина...

– Да и не только ту игру, а как он (Шовковский) в матче с Баварией пропустил, когда мы вели 2:0, а на последних минутах первого тайма Тарната едва не с центра поля нам забил (первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который завершился боевой ничьей 3:3, – прим.). Для меня сейчас самое главное, чтобы команда сделала выводы из своих ошибок и двигалась дальше. Вообще же, винить одного вратаря не надо. Виновата вся команда. Три игры подряд мы на последних минутах пропускаем. Это уже не случайность, а закономерность! Надо настраиваться как-то по-другому.

– Впереди Лига конференций и Кристал Пэлас, который в последней игре переиграл не кого-то, а действующего чемпиона АПЛ – Ливерпуль (2:1). Не тревожно перед матчем с англичанами?

– Да нет у меня никаких тревожных предчувствий. Буду смотреть эту игру так же как если бы мы играли против любой другой команды. Конечно, я понимаю, что Кристал Пэлас – серьезная команда, но сегодня (разговор состоялся в субботу вечером, – прим.) не только они сенсацию создали. Вот в АПЛ и Брентфорд обыграл Манчестер Юнайтед (3:1), и Челси Брайтону проиграл, предваряя в счете (1:3). А Реал со своим звездным составом?

– На 2:5 в мадридском дерби с Атлетико точно мало кто рассчитывал.

– Так вот. Неужели вы думаете, что президент или тренер Реала после этого поражения будут говорить о каком-то кризисе?

– Пока интервью Флорентино Переса не видел в сети, не читал.

– Знаете, когда такая команда, как Реал пропускает пять голов, им, наверное, куда более обидно должно быть, чем нам сыграть 3:3 с Карпатами. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому (к безвыигрышным сериям) относиться, хотя я переживаю за результаты Динамо не меньше, чем болельщики. За ничьими следом следуют победы. О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется, – цитирует Суркиса Blik.

Напомним, что Динамо трижды подряд сыграло вничью в УПЛ. Уже в четверг, 2 октября, киевляне сыграют против Кристал Пэлас в Лиге конференций.

