"Я же не клялся на крови, что подпишу контракт", – Вакуленко ответил на обвинения в подлости от Поворознюка

Новичок Арарата-Армения Сергей Вакуленко поделился некоторыми подробностями неудачных переговоров с Ингульцом, которые состоялись в январе.

"Вариант с новым клубом предложил агент. Меня возможность поехать в Арарат заинтересовала, хотя не буду скрывать, что вел переговоры с несколькими командами Первой лиги, претендующими на повышение в классе. Думал, что продолжу карьеру в Украине.

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Одним из таких клубов был Ингулец, президент которого почему-то непорядочно высказался в мой адрес, назвав "негодяем" из-за того, что я не согласился перейти в эту команду. Да, Александр Поворознюк звонил мне летом, потом этой зимой, несколько раз приглашал на переговоры. В итоге я все же согласился приехать. На встрече выслушал его предложение, но условия, которые он мне предложил, были хуже, чем от других команд. Так в чем моя подлость? Я не клялся на крови, что подпишу контракт. Я приехал в Ингулец на переговоры только потому, что у этой команды хороший тренер, а президент...

Возможно, он привык, что ему никто не отказывает, но почему я должен подписывать контракт на худших условиях для себя?! Пусть эти слова останутся на его совести. Думаю, было бы подло, если бы я подписал контракт с Ингульцом, а затем через день его разорвал. Любой футболист из нескольких вариантов выберет тот, который его больше устраивает", – рассказал Вакуленко в интервью Команда№1.

Напомним, в первой половине сезона 2019/20 украинский защитник выступал за Карпаты, однако был вынужден разорвать контракт из-за финансовых проблем львовян.

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