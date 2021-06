"Я же говорил вам, что будет лучше, если Нидерланды сыграют в плей-офф с Испанией!

"Испания – ужасная", – экс-звезда Реала выбрал Нидерландам самого желаемого соперника в плей-офф Евро-2020

А если без шуток, то вчера "оранжевые" провели просто ужасный матч. Чехия полностью заслужила победу", – написал Рафаэль ван дер Ваарт в своем Twitter.

Напомним, в поединке 1/8 финала чемпионата Европы сборная Нидерландов проиграла Чехии со счетом 0:2. Ван дер Ваарт ранее раскритиковал сборную Испании из-за выступления на Евро-2020. Он заявил, что "Красная Фурия" – ужасная, и хотел, чтобы "оранье" встретились с ней в плей-офф.

Чехия выбила Нидерланды с Евро-2020: расплата де Бура за нерешенные проблемы, лучший матч Голеша и шикарный Шик

I told you it would have been better for NL to meet Spain in the knockouts .. All jokes aside, horrible performance from the Dutch team yesterday, the Czechs completely deserved the win.