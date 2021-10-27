"Мы очень хорошо сыграли, даже в первом тайме без забитых голов. Все играли хорошо. Крайне важный результат для нас. Кубок Украины очень важен для Шахтера.

Черноморец – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Нереализованные моменты Соломона и Тете? Те, кто сегодня играли в составе – очень молодые. Когда ты молод, думаешь, что гол забьешь автоматически. Я думаю, что не хватало в первом тайме футбольной агрессии. Соломон и Тете, Бондаренко и Судаков очень понравились сегодня. Я стараюсь дать им всегда правильные советы. Соломон сегодня сыграл очень качественный матч. Он и Тете – самые важные игроки Шахтера.

Я жду от Конопли и Корниенко большего. Мы – Шахтер, и всем это должно быть понятно. Играть за нашу команду – это большая ответственность для футболистов.

Педриньо не будет три недели и мне очень жаль, что мы будем играть в Мадриде без него. Мы будем играть как Шахтер, но также представлять весь украинский футбол. Если есть вопросы к поведению скамейки Шахтера, тренера и его штаба во время матчей... Они должны защищать футболистов на поле. Игрок Ворсклы даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3-4 недели. Нужно защищать футболистов на поле. Это таланты Шахтера и Украины", – сказал Де Дзерби в комментарии каналу "Футбол".

Шахтер прошёл в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Черноморец полурезервом – "горняки" забили трижды за 17 минут