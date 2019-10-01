"Я здесь не только благодаря Сарри", – Жоржиньо рассказал о своей роли в Челси Лэмпарда

Півзахисник Челсі Жоржінью розповів, як змінилася його гра з приходом на пост головного тренера "аристократів" Френка Лемпарда.

"В прошлом сезоне было невозможно услышать, как болельщики скандируют мое имя, но я рад, что они изменили свое мнение обо мне. Я никогда ничего не говорил, просто работаю, работаю и работаю.

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В этом сезоне у меня есть возможность показать, что я в команде не только из-за Сарри. Это было странно, мы проработали вместе четыре года, я многое узнал от него. Я здесь благодаря своим качествам и тому, как много работаю, потому что в моей жизни я всегда много работал.

Люди не видели этого в прошлом сезоне. Это немного разочаровало меня. Решил, что мне просто нужно усердно работать, заставить их понять, что они ошибаются относительно меня.

В этом сезоне мы играем более длинными передачами и с большим количеством пробежек, с меньшим количеством коротких пасов. Команда немного изменилась, но менталитет остался тем же – мы прессингуем соперника и стараемся контролировать матч.

Я пытаюсь приспособиться к тому, что хочет тренер, а он не хочет много коротких передач. Я всегда стараюсь сделать все, чтобы помочь своим товарищам по команде. Не все это видят, но когда кто-то, например, Фрэнк Лэмпард, говорит это, люди начинают прислушиваться ", – цитирует Жоржинью официальный сайт Челси.

Напомним, после семи туров АПЛ лондонский клуб занимает седьмое место.

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