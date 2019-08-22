toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

"Я здесь не для соревнований с Роналду", – Рибери о своих целях в Серии А

21:15 52 Читати українською
"Я здесь не для соревнований с Роналду", – Рибери о своих целях в Серии А
Франк Рибери (в центре) / Твиттер Фиорентины

Новоиспеченный вингер Фиорентины поделился мнением относительно будущих выступлений в чемпионате Италии.

"Я приехал в Серию А, так как в этой лиге есть прекрасные команды. Но я здесь, чтобы помочь Фиорентине, а не соревноваться с Роналду.

Малиновский не выйдет в старте Аталанты в первом туре Серии А, Шахов имеет хорошие шансы сыграть против Интера, – GdS

Футбол – моя жизнь. Я очень люблю этот спорт. По этой причине я решил остаться в Европе, а не принимать другие предложения. Я хотел бы играть до 40 лет, как Тотти, чемпион, которого я очень уважаю", – цитирует Франка Рибери Sky Italy.

Напомним, французский ветеран перебрался в Италию после 12 лет в мюнхенской Баварии.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера Куртуа
10:56
742
Теги
Франк Рибери Франк Рибери Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фиорентина Фиорентина Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Эспаньол
22:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук