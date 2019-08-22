"Я здесь не для соревнований с Роналду", – Рибери о своих целях в Серии А

Новоиспеченный вингер Фиорентины поделился мнением относительно будущих выступлений в чемпионате Италии.

"Я приехал в Серию А, так как в этой лиге есть прекрасные команды. Но я здесь, чтобы помочь Фиорентине, а не соревноваться с Роналду.

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Футбол – моя жизнь. Я очень люблю этот спорт. По этой причине я решил остаться в Европе, а не принимать другие предложения. Я хотел бы играть до 40 лет, как Тотти, чемпион, которого я очень уважаю", – цитирует Франка Рибери Sky Italy.

Напомним, французский ветеран перебрался в Италию после 12 лет в мюнхенской Баварии.

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