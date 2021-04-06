Защитник Кадиса Хуан Кала, которого обвиняют в расизме, на специальной пресс-конференции заверил, что не видит в своих словах никаких оскорблений.

Напомним, в поединке 29-го тура Примеры Кадис – Валенсия возникла потасовка. Причиной стали якобы слова расистского содержания в адрес защитника "летучих мышей" Муктара Диакаби. Игра была прервана на 25 минут, ведь вся команда Валенсии покинула поле.

Кадис – Валенсия: арбитр раскрыл детали скандального эпизода – ''летучие мыши'' сошли с поля всей командой

Впрочем, Хуан Кала заверил, что ничего подобного – в частности, слов "ср*ный нигер", которые ему приписывают – на самом деле не было.

"Я не говорил ничего подобного. Это ложь. Все началось с углового Валенсии, когда Дикаби задел меня локтем и сказал подниматься. Я только попросил оставить меня в покое. Слов "ср*ный нигер" не было, их никто не слышал. Зато уже несколько дней я сталкиваюсь с публичным линчеванием.

Если Диакаби назовет игрока Кадиса, который говорил, что я был готов извиниться, я завтра же завершу с футболом. Это ерунда. Не могу сказать, придумал ли он это, или неправильно понял, но я никого не оскорблял. Я буду судиться с президентом Валенсии и защищать свою честь. На стадионе было много игроков, арбитры, 20 камер и микрофоны. И никто не слышал расизма, кроме Диакаби. Не знаю, зачем он устроил это шоу.

В Кадисе меня все поддержали. Уверен, что в испанском футболе нет расизма. Меня обвиняют в том, чего в действительности не было. Я профессионал, 12 лет играл рядом с футболистами из Азии и Африки. Все они выразили мне свою поддержку, а вот в соцсетях я получил немало угроз", – цитирует Хуана Калу AS.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду