“Когда болельщики упоминают меня в разговорах о ”Золотом мяче“ – это мечта, о которой я даже не думал. Если у меня будет шанс его выиграть, думаю, я этого заслуживаю.

"Золотой мяч-2025": все номинанты – награду вручат уже вскоре

Я провел исторический сезон: не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов, а для защитника это гораздо сложнее.

Некоторые люди думают, что я вингер или полузащитник, но нет – я играю в линии из четырех защитников и должен также думать об обороне. Статистика, которую я показал в сезоне 2024/25, не похожа на показатели обычного защитника. Когда это делает оборонец, он заслуживает большего признания, чем нападающий", – заявил Ашраф Хакими в интервью CANAL+.

Заметим, что 26-летний правый защитник ПСЖ забил 11 голов и отдал 16 ассистов за 55 матчей в сезоне 2024/25.

Имя следующего обладателя "Золотого Мяча" назовут 22 сентября. Главными фаворитами на награду являются Усман Дембеле из ПСЖ и Ламин Ямаль из Барселоны.

