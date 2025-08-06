– Полесье продемонстрировало высокую интенсивность в матче против Карпат – команды, что в прошлом сезоне была одной из лучших в этом аспекте. Готова ли команда сейчас играть в таком режиме через два на третий?

– Мы к этому идем, на сборах провели работу. Что касается интенсивности – я надеюсь, что с каждым матчем мы будем выглядеть все интенсивнее и интенсивнее. Другое дело – это восстановление. Сейчас, видимо... Я всегда запрещаю игрокам говорить о том, что тяжело. Мы вышли сюда – мы должны быть максимально сконцентрированными. Больше это касается переездов – где-то это немного добавляет дискомфорта, но мы не жалуемся, мы понимаем, готовы к этому – и это самое главное.

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– Какая кадровая ситуация сейчас в команде? Все ребята готовы играть или есть травмированные?

– Слава Богу, все ребята здоровы, все ребята в боевом настроении, готовы к завтрашнему матчу, все обошлось без травм.

– Как вы оцениваете игроков Пакша и выступление команды в предыдущем раунде квалификации?

– Команда прошла достаточно сложного, хорошего соперника – Марибор. Мы также изучили эти матчи. Что касается Пакша – вертикальная, силовая команда.

– Ни в одном из официальных матчей сезона не сыграли Майсурадзе, Виалле, Матич, Битон и Мустафаев. Хадрой – только тайм, а вы в комментарии называли эту позицию проблемой. В чем причина отсутствия этих игроков и вообще рассчитываете на них в сезоне? В матче с Карпатами мы уже увидели немного более агрессивную и качественную игру против мяча, чем в играх с Санта-Коломой.

– Что касается игроков – мы сейчас сконцентрированы, чтобы Майсурадзе, Матич, Виалле получили достаточно игровой практики. Наша задача №1 сейчас – найти клубы для этих ребят, чтобы они сейчас играли. Мы на них рассчитываем, не отказываемся от них. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки, которые являются представителями молодежных сборных Грузии и Хорватии, имели игровую практику. На сегодня, если они будут в нашей команде – то будут иметь мало игровой практики, не так, как нам хотелось бы. Для прогресса это не позволяет игроку быть довольным. Поэтому на ближайшие полгода мы бы хотели, чтобы все игроки получили игровую практику в другом клубе. Желательно, чтобы это были клубы, которые играют с мячом, на мяче, чтобы они развивались.

– На каком этапе адаптации к новым требованиям находятся футболисты? Насколько вы лично удовлетворены готовностью игроков, в частности физической?

– В физическом плане мы становимся лучше, приходим в тонус. Сейчас игровой ритм – игровой цикл через два на третий, через три на четвертый. Видимо, сейчас больше внимания уделяется восстановлению. Без понимания нашей игры мы, скажем так, не сможем выглядеть целостной командой, поэтому акценты делаем на теориях, на индивидуальных разговорах с игроками. Пройдет еще год или два – мы всегда будем над этим работать, потому что понимание – это самое главное в том, как мы хотим построить наш футбол, чтобы игроки понимали его на 100%.

– Вы полностью довольны тем составом игроков, которые есть в команде? Отталкиваетесь ли вы от легендарной фразы Мирона Богдановича Маркевича: "Имеем – что имеем, с теми будем и играть"?

– Конечно, мы доверяем команде, мы хотим с этими игроками работать. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, мы не можем кричать: нам мало, нам кого-то не хватает. Мы хотим работать с этими игроками, хотим, чтобы игроки как можно быстрее эти требования выполняли на футбольном поле. Со временем, я думаю, что будет видно – нужно ли усиление, или не нужно, – цитирует Ротаня пресс-служба Полесья.

К слову, матчи Полесья против Пакша запланированы на 7 и 14 августа. В предыдущем этапе "волки" успешно преодолели второй раунд квалификации Лиги конференций 2025/26, одолев андоррскую Санта-Колому: житомирцы проиграли первый матч 1:2, но мощно взяли реванш во втором – 4:1.

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