"Я занимался самообманом": Калитвинцев – о "футболе вне политики"

Известный украинский тренер Юрий Калитвинцев поделился мыслями относительно критики в свой адрес из-за работы в России.

"И украинские, и советские клубы мне много дали. С каждого клуба, где я был, вынес для себя что-то на будущее. Но тогда мы не делили команды. Хотя будем откровенны: со стороны московских властей и местных клубов, по спортивному, конечно, всегда была... ну, грязь, сказать нельзя, наверное... В общем, в отношении украинских клубов и киевского Динамо. Почему? Мы прекрасно понимаем, что когда киевское Динамо подвинуло московские клубы и впервые стало чемпионом, все поняли его силу.

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Когда ехал работать в Россию, было, конечно, небольшое волнение. В Украине у меня не было предложений. Но я тогда в интервью сказал, что если у меня будет альтернатива, то в Россию не поеду. Но альтернативы не было.

А московское Динамо – знакомый мне клуб, я там играл. К тому же были амбициозные задачи, и я понимал, что в футбольном плане это очень интересно. Так и получилось. В плане политики, конечно, было тяжело. Я понимал весь фон, который может быть, переживал, но постарался отключиться от этого. И было тяжеловато.

Разделял ли я футбол и политические аспекты? Наверное, это был самообман... Я им занимался. Сегодня уже нельзя сказать, что футбол – вне политики. Это всегда было связано, а сегодня стало даже острее", – сказал Калитвинцев в программе Вацко Light.

Напомним, украинский специалист возглавил московское Динамо в 2016 году и вывел его в РПЛ, став лучшим тренером Футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона России). В следующем году был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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