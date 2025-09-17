"Я забил чистый гол, мяч не попал в руку": новичок Шахтера – о незасчитанном взятии ворот в матче Кубка Украины
Полузащитник Шахтера Изаки Силва прокомментировал свой незасчитанный гол в поединке 1/16 финала Кубка Украины против клуба Полесье Ставки (1:0).
– Поздравляем с победой и первым матчем за Шахтер. Какие у тебя впечатления?
– Я очень доволен своим дебютом и победой, мы великолепно провели кубковый матч. Теперь время сосредоточиться на остальных соревнованиях.
"Я попросил УАФ поддержать Мудрика": Палкин рассказал о взаимоотношениях с вингером Челси после допинг-скандала
– Ты мог дебютировать с забитым мячом, но твой гол не засчитали. Что думаешь об этом?
– Что касается гола, то это был бы дебют мечты – забить за Шахтер, но, к сожалению, судья не засчитал его. Я забил чистый гол, мяч не попал в руку. Но теперь все кончено, нам нужно продолжать и использовать новые возможности, – приводит слова Изаки пресс-служба Шахтера.
Напомним, Изаки Силва забил гол на 74-й минуте игры с Полесьем Ставки, однако взятие ворот не засчитали из-за игры рукой. 18-летний полузащитник перешел в Шахтер в августе из бразильского Флуминенсе. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 10 миллионов евро с двумя миллионами бонусов.
Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола