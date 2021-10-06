"Я пришел после 12 лет работы Луческу. Это было нелегко, потому что у меня были другие идеи. Это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить видение футбола и игру после 12 лет того, что они делали – было правда трудно. Особенно на первом этапе.

Фонсека назвал игрока Шахтера, который совершил наибольший прогресс во времена его работы, и дал совет Мудрику

Было непросто, потому что Шахтер жил 12 лет с Луческу и его идеями. Я не говорю, что это плохие идеи – это другие идеи. Интегрировать свои идеи в игру команды было трудно. Луческу – очень хороший тренер. Результаты в Шахтере это подтверждают. Также это доказывают результаты в Динамо. Для меня, несомненно, Луческу – очень сильный тренер с большими достижениями.

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу. Но он мою – не до конца. Хочу сказать одно. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я принял от Луческу такую ​​команду. Трудно было сменить команду, которая не побеждала, в команду-победителя, которая потом три раза подряд выиграла чемпионат.

Я не взял у Луческу команду, которая побеждала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата. Трансформировать такую ​​команду в ту, которая потом трижды стала чемпионом – это сделать непросто. Это было связано не только с игрой. Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это скажут люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры Шахтера. И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу.

"Чемпионат длинный, и мы еще сможем это исправить": Майкон верит, что Шахтеру по силам забрать титул у Динамо

И хочу повторить: говорят, что я использовал идеи Луческу – тот ничего не понимает в футболе. Я принял от Луческу игроков, которые были без мотивации. Половина футболистов хотела уйти из Шахтера, не хотела оставаться в команде. Коллектив, у которого были проблемы с дисциплиной. Было трудно дисциплинировать футболистов. Некоторые игроки имели одно отношение, другие – совсем другое.

Я принял команду в трудной ситуации. Кроме того, что команда у него не побеждала, были и мелкие моменты между тренерами и футболистами. И изменить стиль игры, эти мелкие детали с дисциплиной – очень-очень трудно. Особенно, сначала. И для тех, кто скажет, что я играл в тот же футбол, что и Луческу – да, это правда. Я играл в той же системе. Или я играю 4-2-3-1, или 4-4-2, или 4-3-3. Это не система, которую Луческу изобрел. Это универсальная система.

Опять скажу: кто не понимает в футболе, может сказать, что одно и то же. Система – это одно. Модель игры и то, как команда играет – совсем другое. Поэтому было трудно изменить это все. Очень много пришлось поменять в плане организации", – рассказал Фонсека в комментарии шоу Бомбардир на YouTube.

"Сам догадался, или подсказывают?": неоднозначный поступок Де Дзерби к Луческу и что волнует руководство Динамо