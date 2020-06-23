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"Я выполнил все, что было в моих силах": лидер Челси раскрыл детали трансфера Вернера

20:56 - Читати українською
"Я выполнил все, что было в моих силах": лидер Челси раскрыл детали трансфера Вернера
Тимо Вернер / фото из соцсетей

Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер рассказал о том, как был оформлен трансфер Тимо Вернера на Стэмфорд Бридж.

"Мы неоднократно поднимали эту тему, ведь мы с ним не первый день знакомы. Сначала Вернер проинформировал меня, что ему было бы интересно поиграть в Англии. Я тогда выполнил все, что было в моих силах, чтобы он оказался в составе нашего клуба. Мне приятно, что Тимо остановился на варианте с переходом в Челси.

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Уже не терпится поработать с ним вместе на тренировках. Помню его еще с 17-летнего возраста. Поэтому мне хорошо знакомы его возможности. Нам было крайне важно получить такого талантливого форварда", – цитирует Рюдигера Sky Sports со ссылкой на Chelsea TV.

Напомним, форвард сборной Германии присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна возобновиться в августе.

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Англия Челси Челси Антонио Антонио Рюдигер Тимо Тимо Вернер
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