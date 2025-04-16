"Это был матч, который оправдал все ожидания. Мы воспользовались пространством. Начало было исключительным, но потом не соответствовали стандартам, которые нужны в Лиге чемпионов в конце первого тайма. Я не был счастлив.

Фейл Асенсио против бывшей команды в видеообзоре матча Астон Вилла – ПСЖ – 3:2

Во втором тайме пропустили два гола за три минуты. Мы страдали. Астон Вилла почти оформила камбэк. Этот матч позволит нам расти. Я очень рад этой второй подряд квалификации в полуфинал. Все это позволит нам прогрессировать.

За те десять минут, когда они забили два гола, было много вопросов, потому что мы никогда так не доминировали в этом сезоне. Они превзошли нас в исключительной атмосфере. Мы опустили голову и должны максимально использовать наш опыт в эти моменты.

Я не думаю, что была какая-то ошибка. При счете 0:2 Астон Вилла была нокаутирована. Но чрезмерная самоуверенность на этом уровне запрещена. Первый гол вернул Астон Виллу в игру. Все их угловые заканчивались перед воротами. Они очень хорошо умеют бить головой. Мне больше понравилась концовка матча, потому что мы лучше держали мяч.

Арсенал или Реал? У меня нет любимого соперника. Я собираюсь насладиться игрой, выпив немного пива. Что бы ни случилось, с английским или испанским клубом будет особенно играть", – цитирует Луиса Энрике LP.

Напомним, ПСЖ проиграл Астон Вилле 2:3, но победил по сумме двух матчей 5:4. Таким образом парижане сыграют в полуфинале с победителем пары Реал – Арсенал.

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбечили с 1:5