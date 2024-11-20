"Последние пятнадцать минут, после того, как нам забили пенальти, я игру не смотрел – выключил телевизор, потому что очень нервничал. Только в конце матча включил, за пять минут до того, как прозвучал финальный свисток. Узнал, что 2:1 и послушал рассказ комментатора о том, что албанцы полностью контролировали мяч, владея им 64 процента!

"Пора уже их наказывать": Милевский назвал самого желанного соперника для Украины в борьбе за элиту Лиги наций

Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то происходит... В одном эпизоде отдает мяч между ног чужому игроку, в другом – опять чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом. Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, вместо этого сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!

Ребята, вышедшие на замену начиная с 76-й минуты – Сыч, Довбик, Назаренко и Таловеров – вместе с теми, кто играл с самого начала матча, как-то отстояли победу. Хотя признаюсь честно: думал, что наши с таким давлением хозяев поля не выиграют. Поэтому и выключил телевизор. Но дал Бог, что все для нашей сборной закончилось хорошо" – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины в матче с Албанией (2:1) сумела взять реванш за поражение в первой игре (0:1) и благодаря победе Чехии над Грузией (2:1) финишировала на второй строчке квартета В1, получив право побороться за выход в элиту Лиги наций.

"Артета в Арсеналі тепер задумається, чому Саші немає місця": Грозний – про легку гру і різницю між Яремчуком і Довбиком