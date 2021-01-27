"Мы в свое время просто спасли Динамо": Суркис вспомнил, как стал президентом клуба
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как стал боссом киевского клуба.
"Я всячески этому сопротивлялся, понимая, какая ответственность лежит. Это не менее ответственно, чем быть одним из 450 депутатов. Если бы какой-то клуб пришлось поднимать из низов, не получилось – ну и не получилось. А Динамо – легендарный клуб, визитная карточка Украины. От этого клуба и по сей день требуют только побед.
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Это было очень трудное решение. Когда мой брат пошел в политику, в парламент, он на тот момент был президентом клуба. Он сказал мне: "Слушай, если не ты, то кто?" Мы за это взялись. Мы в свое время просто спасли Динамо. Динамо уже не было бы, говорю с полной ответственностью.
У меня была интересная работа, я занимался бизнесом. Брат принял решение, правильное или нет, пойти в политику. Потихоньку он сказал, чтобы я стал контролировать, смотрел. Я втянулся по одной причине – в 1996-м пришел Лобановский. Если бы не Лобановский, я был бы рядом, помогал финансировать команду, но не бросил бы все и не поглотился бы полностью", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".
Напомним, Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года. До этого боссом клуба был его старший брат Григорий.
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