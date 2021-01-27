"Я всячески этому сопротивлялся, понимая, какая ответственность лежит. Это не менее ответственно, чем быть одним из 450 депутатов. Если бы какой-то клуб пришлось поднимать из низов, не получилось – ну и не получилось. А Динамо – легендарный клуб, визитная карточка Украины. От этого клуба и по сей день требуют только побед.

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Это было очень трудное решение. Когда мой брат пошел в политику, в парламент, он на тот момент был президентом клуба. Он сказал мне: "Слушай, если не ты, то кто?" Мы за это взялись. Мы в свое время просто спасли Динамо. Динамо уже не было бы, говорю с полной ответственностью.

У меня была интересная работа, я занимался бизнесом. Брат принял решение, правильное или нет, пойти в политику. Потихоньку он сказал, чтобы я стал контролировать, смотрел. Я втянулся по одной причине – в 1996-м пришел Лобановский. Если бы не Лобановский, я был бы рядом, помогал финансировать команду, но не бросил бы все и не поглотился бы полностью", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года. До этого боссом клуба был его старший брат Григорий.

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