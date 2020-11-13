"Наша мечта – выиграть титулы со сборной Испании. Здесь и кроме меня много людей, которые умеют забивать голы. Если мы выиграем титул, а я не забью гол, как это случилось, например, с Оливье Жиру, который феноменально выступил с Францией на чемпионате мира в России, то уверяю вас, никто об этом и не вспомнит.

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Луис Энрике просит меня много двигаться. То, что он требует от меня что-то, означает, что он верит в меня. Для меня пребывание здесь принципиально. Каждый раз в день публикации списка сборной я сижу с телефоном в руке, надеясь попасть туда. Я работаю для этого каждый день", – цитирует Морату Mundo Deportivo.

Напомним, Испания борется с Украиной в Лиге наций, после 4-х туров "Фурия Роха" возглавляет квартет А4, подопечные Шевечнка – на третьей строчке.

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