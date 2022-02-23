Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не настроен менять свой привычный подход перед матчем 1/8 финала ЛЧ против Манчестер Юнайтед.

"Мы сойдемся с одной из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера они демонстрируют жесткость, целеустремленность и выступают так, как всегда должен Манчестер Юнайтед.

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Они сильны в центре поля, на втором этаже, есть хорошая линия атаки. Я вижу более сильный Манчестер Юнайтед, более компактный. Трудно найти места, где они допускают ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам с лучшими и ищу способ причинить сопернику боль", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ между Атлетико и МЮ состоится завтра, начало в 22:00.

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