"Я счастлив, чувствую гордость за командные действия и характер. Показали это против неудобного соперника, который хотел добыть первую победу. Это делало их опасными. Но, думаю, победили заслуженно, контролировали мяч и пространство, у нас выходили розыгрыши, которые планировали во время подготовки к матчу.

Львов – СК Днепр-1 – 1:3 – видео голов и обзор матча

Хочу поблагодарить игроков за ответственность. Эти три очка очень важны, ведь легко настраиваться на Динамо или Шахтер. А такие поединки, как против Львова, демонстрируют характер команды. И это очень важно для периода, который нас ожидает. Надеюсь, что будем прибавлять с каждым матчем. У нас всего месяц строится команда, и есть еще много работы впереди. Поздравляю ребят за правильные усилия. У нас сейчас будет два дня для восстановления, чтобы лучше подготовиться к матчу с Динамо.

Соперник заслуживал уважения. Мы вели в счете 2:1, но каждый их стандарт мог принести пользу. Если бы они сравняли, кто знает, как бы было. Но по моментам, моментам и контролю мяча – мы заслужили победу. А третий гол решил все вопросы. Нас радует счет, и я могу похвалить ребят не только за матч, но и за тренировки, которые они проводят интенсивно и самоотверженно. Впереди много туров. Поэтому должны быть психологически крепкими и мощными, ответственными к своей работе и готовиться к следующему сопернику с максимальным уважением и концентрацией.

Знаете, я как-то подумал, что не могу проиграть во Львове. Этот город дал мне за 6 лет много любви, много друзей, незабываемые воспоминания – я всегда буду в долгу", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 уверенно одолел Львов и, оформив пятое поражение Львова в сезоне, заставил главного тренера "горожан" подать в отставку. Таким образом, подопечные Йовичевича одержали вторую подряд победу и набрав восемь очков, поднялись на девятую позицию в турнирной таблице. Львов, имея один зачетный балл, остался последним.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей