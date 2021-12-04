"Я с нетерпением жду этого матча. В последние сезоны мы хорошо играем против Челси.

Ярмоленко забил победный гол в ворота Челси – видео фирменного удара украинца

В одном из матчей, победа в котором нам была жизненно важна, победный мяч забил Ярмоленко. В прошлом году мы играли тоже хорошо, но нам не удалось взять очки. Челси – отличная команда, и нас ждет трудный матч", – цитирует Мойеса Football.London.

Напомним, лондонское дерби состоится уже сегодня, 4 декабря, в 14:30. После 14-ти туров Челси лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 33 очка, Вест Хэм с 24 пунктами – четвертый.

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