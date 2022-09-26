"Я всегда боролся за мир": обладатель "Золотого мяча" Стоичков вспомнил об Украине
Легенда Барселоны и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своими размышлениями относительно войны в Украине, которую развязала Россия.
"Я всегда боролся за мир, потому что нет ничего лучше понимания, что люди из разных уголков мира сидят и говорят друг с другом.
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Что несет нам война, нищета? Только проблемы. Нет ничего лучше свободы, мира и любви. Конечно, меня волнует война. Многие мои друзья в Украине", – цитирует Стоичкова gol.bg.
Заметим, обладатель "Золотого мяча-1994" в мае 2018 года приезжал в Украину. Он посетил Чернигов и встретился с болельщиками Десны.
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