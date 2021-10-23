"Я знаю, когда команде нужна моя помощь в защите. Но моя роль в клубе состоит в том, чтобы побеждать, помогать команде выигрывать и забивать голы, а оборона – это часть моей работы. Люди, которым я не нравлюсь, не хотят этого видеть , но, если честно, мне 36 лет, я выиграл все, разве я буду беспокоиться о людях, которые говорят обо мне плохо? Я хорошо сплю ночью. я ложусь в постель с чистой совестью. Продолжайте, потому что я все равно буду закрывать рты и побеждать.

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Критика – это всегда часть бизнеса. Я не переживаю по этому поводу. И, честно говоря, я считаю, что это хорошо. Если они интересуются мной или говорят обо мне, то это потому, что знают мой потенциал и ценность в футболе. Поэтому это хорошо. Приведу пример: если вы учитесь в школе и вы лучший ученик, спросите худшего ученика, нравится ли ему лучший, он ответит, что не нравится", – цитирует Роналду Sky Sports.

Напомним, 36-летний Криштиану летом покинул Ювентус, подписав контракт с Манчестер Юнайтед к лету 2023-го.

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