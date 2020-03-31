"Я все о них знаю": Скрипник признался, как контролирует дисциплину игроков Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о работе с подопечными во время вынужденного карантина.

"Мы находимся на карантине, тренируясь исключительно дома. Наши игроки дисциплинированы. Я все о них знаю. Стараемся быть всегда в контакте через телефоны и видео мессенджеры с тренерским и медицинским штабами и игроками. Они выполняют индивидуальный комплекс домашних тренировок. Ребята не хотят выпадать из формы.

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При тех сложностях в мире, которые сейчас есть, мы должны думать о здоровье наших близких и быть дисциплинированными. Мы в клубе стараемся соответствовать всем самым серьезным стандартам.

Команде были выданы индивидуальные программы. Даже та программа, которую раздавали на время зимнего отпуска, она тоже подходит. Там была и групповая, и индивидуальная работа. Сейчас же, если делать из этой программы 50 – 70%, то получится хороший результат. Когда мы получим разрешение на возобновление тренировок, то за 2-3 недели до старта эта программа с головой компенсирует недостаток работы с мячом и командной работы, и это будет не начало работы с нуля", – поделился Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, недавно появились слухи, что Скрипник может возглавить Динамо, но сам специалист, как и президент киевлян, опровергли эту информацию.

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