"Правда ли, что у меня были романы с Хосе Сосой и Мигелем Велозу? Да я вроде не страшненькая и ума немного есть. Поэтому это нормально, что мужчины обращают на меня внимание. Хуже было бы, не будь этого! Однако романа ни с кем из футболистов никогда не было.

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Согласилась ли повторить эротическую фотосессию? Повторила бы! Мне фотосессию предлагал и Playboy. Однако отказалась, и отказалась бы и сейчас. Обнаженной фоткаться – это уже слишком.

Что не удалось реализовать в профессии? Всегда кажется, что ты можешь сделать больше. И сейчас мне так кажется, потому что я самокритична к себе. Но спасибо судьбе за мой профессиональный путь. Я точно не готова останавливаться и моя нынешняя работа тому подтверждение. Потому что она точно о развитии", – поделилась Лобода в интервью Український футбол.

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