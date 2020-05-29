"Я воспринял его как ребенка, но уже через четверть часа попросил замену": легенда Милана – о противостоянии с Месси

Знаменитый экс-защитник Милана и сборной Италии Алессандро Костакурта признался, что считает Лионеля Месси лучше Диего Марадоны.

"Когда я играл против Месси, ему было 16 лет. Сначала я воспринял его как ребенка, но уже через четверть часа вынужден был просить Анчелотти о замене.

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Лионель даже круче Марадоны. Они оба гениальны и несколько похожи по игре, но для меня Месси – лучший", – цитирует итальянца Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Костакурта несколько лет был одноклубником Андрея Шевченко в составе "россонери". Легенда Милана 7 раз становился чемпионом Италии и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

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