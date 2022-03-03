"Продолжаем информационную пропаганду правды. Есть несколько важных месседжей, которые я хочу донести до публики, в частности, это касается граждан страны агрессора и "коллег по цеху".

Миколенко обратился к звезде сборной России: "Пока ты и твои обосранные футболистики молчат, в Украине убивают мирных"

В моей футбольной карьере был период, когда я играл в Уфе. Это были сложные, но полезные 1,5 года. Я всегда буду благодарен этому клубу за все, что они сделали для меня. Но хочу акцентировать внимание на том, что футболистом я стал в Украине.

Именно на родной земле я получил свое футбольное образование, прошел обучение в академиях и вырос. Поэтому всем, кто обвиняет меня в том, что российский футбол меня воспитал, хочу еще раз сказать: я воспитанник академии прекрасного украинского города Донецк.

Едем дальше… Ваш козырный аргумент "спорт вне политики". Действительно, спорт не должен быть частью избирательной агитации, партийной гонки, продвижением лозунгов или площадкой для пиара. Но спорт, как и любая сфера жизни, не может стоять в стороне от вопросов войны, агрессии и смерти. Со злом должны бороться все независимо от профессии.

Почему украинские футболисты призывают к футбольным санкциям против страны агрессора? Неужели мы хотим лишить вас возможности заниматься любимым делом? Нет! Мы используем все методы, чтобы остановить страну-агрессора в ее оккупантских амбициях.

Зло должно караться на всех площадках, которые доступны обществу. Мы будем стучаться в вашу дверь санкциями с еще большей агрессией, чем вы, когда переступаете с оружием границу нашего государства. Остановить оккупацию – главная и единственная цель всех наших действий.

И последнее. В руках у российских футболистов многомиллионная аудитория. Вас любят люди, они вас поддерживают и прислушиваются к вашим словам. Поэтому молчать – это преступление. Я знаю, что в вашей стране наказывают за оппозиционное мышление, но когда оппозиция становится большинством, она начинает быть властью.

Поэтому все люди, не желающие смерти и ненависти в мире, должны громко и четко кричать об этом. Нельзя бояться мелких наказаний, когда на кону стоит человеческая жизнь", – написал Зинченко в Instagram.

Напомним, Украина уже неделю ведет войну с оккупантами, и воины ВСУ дают достойный отпор россиянам, приближая нашу победу.

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