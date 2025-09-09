Украинский специалист Роман Григорчук поделился ожиданиями от поединка сборной Украины против Азербайджана в отборе к ЧМ-2026.

– Чем на сегодня сильна сборная Украины?

– Мне очень нравится каждый футболист. У нас серьезные игроки. Просто мне хотелось бы, чтобы наша команда действовала агрессивнее, больше прессинговала и не откатывалась к своим воротам.

Азербайджан – Украина: Ребров объявил заявку сборной на второй матч отбора к ЧМ-2026

Понимаю, что мне легко говорить, а играть высоко против Франции непросто. Со всем тем, не хочется, чтобы мы играли так, как в первом тайме с французами. Я вообще такой футбол не люблю. Сидеть и обороняться, а потом переходить в какие-то быстрые атаки... Я даже не хочу говорить о таком футболе.

– То есть сине-желтым стоит добавить в агрессии и игре вперед?

– Да. Я считаю, что наша сборная должна полностью контролировать игру, вести ее и действовать первым номером. Для этого нужно сильно играть в атаке, что мы умеем. Затем необходимо мощно переходить от атаки к обороне, чтобы соперник не имел никакого времени на контратакующие действия.

Поэтому стоит, конечно, после атаки очень активно прессинговать, отбирать мяч и снова идти вперед. Я бы хотел, чтобы наша команда играла только на половине поля Азербайджана и вообще не давала никаких шансов сопернику.

– Какого сценария игры вы ожидаете в матче против Азербайджана?

– Конечно, мы готовы ко всему. Должны подойти максимально серьезно. Азербайджан может быть достаточной силой, которая может создать проблемы. Сборная Украины со своей стороны должна выйти на поле и все игровое время действовать на чужой половине, – сказал Григорчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, матч Азербайджан – Украина состоится, сегодня, 9 сентября, в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Азербайджан – Украина: анонс матча отбора на ЧМ-2026