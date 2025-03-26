Наставник черкасского ЛНЗ Роман Григорчук поделился мечтами о работе в национальной сборной.

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"Я очень верю в Реброва и желаю ему только лучшего, с ним сборная будет в порядке. Дай Бог, чтобы так было. Работа в сборных? Лет пять назад я это себе даже не представлял.

А потом я так думаю, а как эту работу можно сделать, какой она должна быть в идеале? После этого я вижу себя на такой должности, потому что это действительно очень интересная работа. Здесь есть огромный диапазон действий тренера, чтобы делать все лучше и лучше", – сказал Григорчук в интервью Дмитрию Поворознюку для проекта ТРЕНДЕЦ.

Напомним, что Роман Григорчук возглавил ЛНЗ в декабре 2024 года. Сейчас команда находится на 10 месте в УПЛ и сохраняет отрыв в 7 очков от зоны переходных матчей.

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