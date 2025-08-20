"У меня еще два года по контракту. Возможно, я продлю его еще на два года. Речь о том, что я возьму паузу после того, как уйду, или через год, через два, или через четыре.

Но прямо сейчас я хорошо себя чувствую, мне нравится атмосфера в команде. Еще на чемпионате мира у нас появилось что-то, что мне очень нравится, то, чего нам не хватало в прошлом сезоне. Я вижу это на тренировках, вижу это в языке тела, в деталях, в том, во сколько игроки приезжают, в том, как мы защищаемся при аутах, во всяких глупых вещах, которые позволяют сказать: "Ладно, это поможет нам". Думаю, мы будем стабильнее, чем в прошлом сезоне", – сказал Гвардиола в интервью Men in Blazers.

В сезоне 2024/25 Ман Сити финишировал на третьем месте в АПЛ. Команда Гвардиолы проиграла в турнире целых 9 матчей.

