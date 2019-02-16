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"Я виноват, что он не играет", – Гвардиола разочарован ситуацией Мареза

16:28 127 Читати українською
"Я виноват, что он не играет", – Гвардиола разочарован ситуацией Мареза
Гвардиола и Марез / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что расстроен отсутствием игрового времени у вингера "горожан" Рияда Мареза.

Рияд Марез перебрался в Манчестер Сити летом 2018 года из Лестера, однако не имеет твердого места в составе. В текущем сезоне Марез провел 21 матч в АПЛ, но сыграл лишь 967 минут. В этих поединках 27-летний алжирец забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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"Марез ни в чем не виноват. В его ситуации виноват только я, поскольку я не могу дать ему необходимого количества игрового времени. Мне грустно, потому что Марез демонстрирует отличную форму на тренировках. Он талантливый футболист, но в Манчестер Сити невероятная конкуренция.

Бернарду Силва и Стерлинг находятся в невероятной форме, поэтому играют именно они. Мне жаль Мареза, но я уверен, что его время наступит. Когда он играл 4-5 матчей подряд, то выглядел фантастически", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

К слову, сегодня Манчестер Сити проведет матч 1/8 финала Кубка Англии против Ньюпорт Каунти. Поединок начнется в 19:30.

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Кубок Англии1/8 финала

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: Суббота 16 февраля 2019

Ньюпорт Каунти
до матча
1
час
:
40
мин
Манчестер Сити
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Теги
Англия Рияд Марез Рияд Марез Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
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