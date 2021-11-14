Полузащитник Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян понимает, что в 32 года до прощания с футболом осталось не так долго.

"Я поддерживаю контакт с людьми из Германии и никогда не забываю в своем времени в Дортмунде – лучшем периоде моей игровой карьеры. Я никогда не забуду то замечательное время.

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Те тренеры и мои бывшие товарищи по команде сделали меня игроком, которым я являюсь сегодня. Одно можно сказать наверняка, я вернусь в Дортмунд. Я не могу точно сказать, будет ли это возвращение как игрок, но как зритель – точно.

Я хочу, чтобы моя карьера длилась как можно дольше, но это зависит от многих факторов. В этом возрасте заботиться о своем теле не так просто. Мой ум говорит: ты можешь с удовольствием отработать еще пять или шесть лет. Я надеюсь, что мое тело чувствует то же, но я понимаю, что времени осталось не так много, поэтому стараюсь наслаждаться каждой секундой сполна", – сказал Мхитарян в интервью Sport1.

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