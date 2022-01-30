"Я вернулся. Самое главное сейчас – поговорить с тренером и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я владею теми же качествами, что и раньше, но вырос как игрок.

Барселона официально объявила о переходе Адама Траоре

Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Стараюсь выложиться по полной.

Моя цель – работать и расти изо дня в день. Я всегда говорил так: Адама, который ничего не научился за день, считает этот день утраченным. Я надеюсь учиться у замечательного тренера, который многое выиграл и является легендой.

Я хочу поблагодарить за предоставленное доверие и отплатить на поле", – цитирует Траоре Marca.

Напомним, Барса арендовала Траоре у Вулверхэмптона до конца сезона. По информации СМИ, сумма полноценного трансфера может составить около 30 млн. евро. Адама является воспитанником Барсы, но покинул клуб в 2015 году.

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