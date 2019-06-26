toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

"Я вернулся домой – тут я в кругу настоящих друзей", – Супряга прокомментировал свой переход из Динамо в СК Днепр-1

19:33 44 Читати українською
"Я вернулся домой – тут я в кругу настоящих друзей", – Супряга прокомментировал свой переход из Динамо в СК Днепр-1
Владислав Супряга / ФК Динамо Киев

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга прокомментировал свое возвращение в команду после года в киевском Динамо.

"Очень рад вернуться домой. Для меня продолжение игровой карьеры в днепровском клубе – это сейчас лучший вариант.

Супряга официально вернулся в СК Днепр-1

Здесь мне все знакомо, я нахожусь в кругу настоящих друзей, ну и плюс опять буду работать под руководством Дмитрия Михайленко, чья игровая философия мне очень импонирует, и под руководством которого я начинал путь в профессиональном футболе. Прекрасно понимаю все требования тренерского штаба, ну а здесь хорошо знают мои возможности.

Ну и к тому же СК Днепр-1 теперь будет играть на уровне УПЛ, так что я буду иметь возможность играть против сильнейших клубов страны", – цитирует Супрягу официальный сайт СК Днепр-1.

Топ-6 зірок Кубка світу U-20, на яких Динамо і Шахтар повинні звернути увагу

blog_ava
Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону
12:24
746
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
34
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук