"Я вернулся домой – тут я в кругу настоящих друзей", – Супряга прокомментировал свой переход из Динамо в СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга прокомментировал свое возвращение в команду после года в киевском Динамо.

"Очень рад вернуться домой. Для меня продолжение игровой карьеры в днепровском клубе – это сейчас лучший вариант.

Супряга официально вернулся в СК Днепр-1

Здесь мне все знакомо, я нахожусь в кругу настоящих друзей, ну и плюс опять буду работать под руководством Дмитрия Михайленко, чья игровая философия мне очень импонирует, и под руководством которого я начинал путь в профессиональном футболе. Прекрасно понимаю все требования тренерского штаба, ну а здесь хорошо знают мои возможности.

Ну и к тому же СК Днепр-1 теперь будет играть на уровне УПЛ, так что я буду иметь возможность играть против сильнейших клубов страны", – цитирует Супрягу официальный сайт СК Днепр-1.

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