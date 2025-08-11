– Как удалось изменить команду по сравнению с матчем против Полесья? Особенно в контексте характера.

– Я не считаю, что мы были другими. В предыдущей игре мы создали четыре стопроцентных момента. Мы создали не меньше, чем Полесье. Мы снова возвращаемся к тому, что анализируем игру исключительно через результат. Это большая ошибка и проблема нашего общества. Думаю, что в европейских странах это восприятие изменилось. Согласен, что в этом матче мы продемонстрировали больше характера. Следует понимать, что неделю назад мы проводили игру против команды, которая уже начала сезон. Зато у нас было много новичков и нервозность. Если бы мы реализовали свои моменты, игра была бы совсем другой.

– Было ли у вас ощущение при счете 2:2, что Карпаты могут победить?

– Конечно. Я верил в это. И это была не просто вера, это ощущение от того, что происходило на поле. Мы были ближе к тому, чтобы забить третий гол.

– Почему буквально сразу, как ваша команда сравнивала счет, Шахтер забивал снова?

– Огромное качество игроков. Вы сами видели, на что они способны в чужой штрафной. Этому тяжело противодействовать. Если бы мы все время сидели в собственных владениях и рассчитывали играть на контратаках – это одно. Вы видели, что мы пытались играть на мяче, поэтому возникали свободные зоны. Качество соперника – невероятное.

– В двух последних матчах Карпаты пропускали из-за того, что болбои слишком быстро подавали мячи соперникам. Что с этим делать?

– В прошлой игре это был ключевой момент. Первый пропущенный гол. Эти вещи невероятно важны. Конечно, парень в этом не виноват. Я надеюсь, что и в этом аспекте мы будем прогрессировать, – цитирует Лупашко пресс-служба Карпат.

