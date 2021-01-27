"Мы обыграли Спартак в Москве, но тогда как раз начался конфликт между Россией и Грузией. И мне помощник дает телефон и говорит: "Президент звонит". А мы тогда выиграли 4:1, 1:0 проигрывали, был феерический матч. И я думаю, что это как всегда звонит или Леонид Кравчук, или Леонид Кучма, которые болеют за Динамо, и всегда приходят на футбол.

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Беру телефон – и слышу голос Виктора Ющенко, что для меня было странно. И он на украинском языке мне говорит: "Шановний, я вас цьомкаю, люблю і поважаю, але тихенько їдьте додому". Я его поблагодарил и думаю: "А почему тихонько?". Но он, видимо, как политик увидел, что там что-то начинается.

И вот мы обыграли Спартак 4:1, приезжаем в Киев, у нас игра ответная. Меня так же колбасит, но это уже исторически как в болельщика Спартак для нас – как красная тряпка. И вот играем мы в Киеве, наши ультрас вывесили какой баннер на грузинском языке. И министр иностранных дел, вроде бы тогда был Огрызко, ко мне подбегает и говорит: "Что там на грузинском написано?!". А я не понимаю.

Он снова подбегает и спрашивает, что там написано. А со мной рядом Резо Чохонелидзе стоит, он же должен понимать грузинский. И вот он смотрит-смотрит, но не отвечает – не видит, или не может перевести. Когда министр третий раз подбегает, я ему отвечаю: "Там написано, что Динамо – с грузинским народом".

Виктор Андреевич мне показывает большой палец и говорит "Во!". Но это я от себя сказал, чтобы мне дали смотреть футбол. Что там на самом деле было написано, я и по сей день не знаю", – рассказал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

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