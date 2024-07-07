"Мы сменили расстановку на ту, с которой играли раньше, и нам было комфортно это делать. Замена? Я в порядке. У меня были двойные судороги в икре, поэтому тренер быстро принял решение. Все будет хорошо.

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Когда вы смотрите на прошлых чемпионов в соревнованиях, им приходилось проходить через серии пенальти. Все сводится к моментам. Для Сака сделать шаг вперед и забить этот гол было особенным для него. Я был удивительно спокоен во время пенальти. У нас намного больше игроков, которые выполняют их для своего клуба. Я знаю, что им комфортно, и знаю, что Пикфорд обычно пробивает один пенальти.

Сака очень хотел помочь команде и играть так, как он это делал в течение 120 минут. Действительно особенный, и я не могу не гордиться им и всеми ребятами. Мы должны успокоиться и готовиться к игре через несколько дней. Я очень горжусь им и горжусь всеми. Осталась одна неделя. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти", – цитирует Харри Кейна BBC.

Напомним, что Англия в полуфинале чемпионата Европы сыграет против Нидерландов. Эта встреча состоится 10 июля.

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