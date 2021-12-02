"Сама идея заменить одного временного тренера, Майкла Каррика, другим, мне кажется абсурдной для такого клуба, как Манчестер Юнайтед. При этом вроде бы он может остаться, если будет справляться. Но, конечно, в клубе знают, кого хотят видеть следующим тренером.

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Происходящее кажется мне странным. Хочется верить, они понимают, чего хотят, и просто ждут нужного человека. Но когда речь идет о том, что ты можешь остаться, если справишься, это половинчатое решение.

Если ты футболист, и клуб назначает тренера, который, как тебе известно, пробудет здесь всего полгода и которому ты не очень понравился в первые недели его работы, то ты просто начинаешь валять дурака на тренировках и думать, что это все равно неважно, ведь через шесть месяцев этого человека здесь не будет. Если тренер скажет тебе идти разминаться, ты просто ответишь: "Нет, не собираюсь, я в клубе пробуду дольше тебя, дружище", – поделился Шерингем в комментарии Talksport.

Напомним, немецкий специалист возглавил "красных дьяволов" до конца сезона. После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.

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