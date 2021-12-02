"Я в клубе пробуду дольше тебя": экс-форвард МЮ объяснил, почему игроки команды могут не уважать Рангника
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем поделился мнениями о приходе Ральфа Рангника на должность наставника "красных дьяволов".
"Сама идея заменить одного временного тренера, Майкла Каррика, другим, мне кажется абсурдной для такого клуба, как Манчестер Юнайтед. При этом вроде бы он может остаться, если будет справляться. Но, конечно, в клубе знают, кого хотят видеть следующим тренером.
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Происходящее кажется мне странным. Хочется верить, они понимают, чего хотят, и просто ждут нужного человека. Но когда речь идет о том, что ты можешь остаться, если справишься, это половинчатое решение.
Если ты футболист, и клуб назначает тренера, который, как тебе известно, пробудет здесь всего полгода и которому ты не очень понравился в первые недели его работы, то ты просто начинаешь валять дурака на тренировках и думать, что это все равно неважно, ведь через шесть месяцев этого человека здесь не будет. Если тренер скажет тебе идти разминаться, ты просто ответишь: "Нет, не собираюсь, я в клубе пробуду дольше тебя, дружище", – поделился Шерингем в комментарии Talksport.
Напомним, немецкий специалист возглавил "красных дьяволов" до конца сезона. После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.
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