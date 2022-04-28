Нападающий сборной Украины и Бенфики Роман Яремчук до сих пор не может поверить, что россияне решились напасть на Украину.

"Конечно, я понимал, что что-то будет, но не думал, что им хватит ума нападать на Украину со всех сторон. Понимал, что могут быть провокации в Донецкой и Луганской областях, но то, что они пойдут так и будут такое делать в нашей стране, я не мог представить в самых страшных фантазиях. Я в кино такого не видел, что происходит сейчас.

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Украина – это европейское государство. Не хочу называть страны, но мы не живем там, где Ирак, Иран, Афганистан, мы в центре Европы. И как такое может происходить без наказания – для меня просто непонятно", – поделился Яремчук в комментарии Денисов Time.

Сейчас идет 64-й день кровавого нашествия россиян на Украину. Оккупанты планировали захватить нас через несколько дней, однако ВСУ устроили им незабываемый прием – рашисты уже сбежали с северного направления, однако продолжают терроризировать южную и восточную части Украины.

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