"Нет слов. Я думаю, что в наших трех домашних матчах мы беспрекословно превосходили наших соперников, но нам не повезло.

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Завтра мы проснемся и продолжим работать дальше. Осталось четыре игры. Пока у нас есть игры, мы будем бороться до последнего. Но это трудно объяснить.

Я в футболе уже более 30 лет и не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы превосходили наших соперников. И результат абсолютно несправедлив", - сказал Энрике для Canal+.

К слову, за четыре тура Лиги чемпионов подопечные Энрике одержали лишь одну победу.

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