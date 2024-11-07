"Я в футболе уже более 30 лет и не могу этого объяснить":Луис Энрике шокирован неудачами ПСЖ в Лиге чемпионов
Наставник ПСЖ Луис Энрике прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с Атлетико (1:2).
"Нет слов. Я думаю, что в наших трех домашних матчах мы беспрекословно превосходили наших соперников, но нам не повезло.
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Завтра мы проснемся и продолжим работать дальше. Осталось четыре игры. Пока у нас есть игры, мы будем бороться до последнего. Но это трудно объяснить.
Я в футболе уже более 30 лет и не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы превосходили наших соперников. И результат абсолютно несправедлив", - сказал Энрике для Canal+.
К слову, за четыре тура Лиги чемпионов подопечные Энрике одержали лишь одну победу.
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