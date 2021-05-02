"Мое будущее – это достаточно просто. Я тоже говорил об этом с игроками. Люди пишут везде о моем будущем, но я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь случится. Я в долгу перед ними, и это правильно.

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Возможно, я мог бы уйти, а возможно, я мог бы остаться. Игроки – профессионалы, они полностью сосредоточены и могут продолжать играть со мной или без меня. Мое решение не будет какой-то сенсацией на сайте или в газете. Я люблю быть понятным и справедливым во всем", – цитирует Де Дзерби Football Italia.

Заметим, итальянский специалист считается фаворитом на замену Луишу Каштру, контракт которого истекает летом. Также в Шахтер сватали Паулу Фонсеку и даже Массимилиано Аллегри.

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