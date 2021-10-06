"Когда заканчивается контракт с Десной? Два месяца осталось. Я в Десне получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в Шахтере, мало играл. Но сейчас играю.

Тотовицкий мог присоединиться к французскому клубу – в тот сезон он выиграл Кубок лиги

Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не только реабилитироваться или воскресить карьеру, но попробовать попасть на топ-уровень или вернуться. Если был в Шахтере – это топ-уровень.

Интерес от топ-клубов УПЛ? Сейчас нет такого разговора. У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане гораздо лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом Десны. Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще", – рассказал Тотовицкий в эфире YouTube-каналу Трендец.

К слову, Андрей провел 10 матчей в текущем сезоне в составе Десны, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

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