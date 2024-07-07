"История с той олимпийской сборной. Патриотизм и приоритеты клубов в споре между интересами Украины и собственными интересами нашли свое продолжение. Рух прислал письмо, в котором сообщил, что отпустит трех своих игроков только после 17 июля.

Ротань вызвал в олимпийскую сборную Украины трех игроков Руха

Руслан Ротань вызвал из Руха Алексея Сыча, Олега Федора и новичка клуба Игоря Краснопира. Когда я об этом узнал... Я вам честно скажу, я в ах*е. Ну от кого угодно, но не от Львова. У меня слов нет – одни выражения.

Я не могу этого понять. Я всегда был уверен, что интересы украинского футбола для Руха превыше всего. Что они готовы жертвовать собственными интересами. Да какие тут собственные интересы, если они даже в еврокубки не попали? Это несолидно. Это неправильно. Это ненормально", – сказал Вацко в эфире своего YouTube-канала Вацко Live.

Напомним, футбольный турнир на Олимпийских играх стартует 24 июля. Перед стартом на Олимпиаде команда Руслана Ротаня проведет два товарищеских матча – против Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля). Соперниками Украины на групповом этапе ОИ-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

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