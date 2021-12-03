"Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные игроки должны бегать, когда ты выходишь на поле со жвачкой во рту? Что это? Мне было очень досадно, что мы проиграли. Мы не должны проигрывать. Я разозлился, но извинился перед ним.

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Я не знаю, кто выложил это видео – мне только сегодня сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем это все выкладывать. Опять я влез в какой-то конфликт", – сказал Селезнев в комментарии программе Yellow.

Напомним, Кобак на 85-й минуте заменил Данила Кныша, а на 96-й потерял мяч на половине поля Динамо, после чего киевляне забили второй гол.

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