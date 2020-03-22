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"Я уже за****ся слушать всю эту ложь": экс-игрок Реала уничтожил испанских политиков из-за коронавируса

19:29 73 Читати українською
"Я уже за****ся слушать всю эту ложь": экс-игрок Реала уничтожил испанских политиков из-за коронавируса
Иван Кампо / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Реала и сборной Испании Иван Кампо раскритиковал испанских политиков, которые допустили распространение пандемии коронавируса в стране.

"Я уже за****ся слушать всю эту ложь и выдумки от политиков, которые вешают на себя медали. Зная, что идет глобальная пандемия, они и пальцем не пошевелили. И каждый день становится хуже из-за их е****ой непоследовательности и некомпетентности", – написал Кампо в твиттере.

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По состоянию на 22 марта в Испании официально зафиксировано около 29 тысяч больных коронавирусом и более 1700 смертей. За последние сутки от COVID-19 в стране умерло 394 человека.

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