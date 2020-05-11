"Я уже в топ-команде": игрок Шахтера не думает о переезде в ведущие лиги Европы

Хавбек Шахтера Александр Пихалёнок надеется получить шанс в главной команде "горняков".

"Многие номера нравятся: 8-й, 10-й. Сейчас у меня 76-й – год рождения моего отца. Эта цифра тоже нравится, пока не хочу менять и даже об этом думать.

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Перейти в топ-команду топ-чемпионата? Я уже в топ-команде. Сейчас осталось играть, проявлять себя и демонстрировать все, на что способен. Я надеюсь, что мне дадут шанс проявить себя. Хочу здесь остаться. Это мой родной клуб. Я от семи лет в Шахтере, хочу закрепиться, чтобы дальше зп него выступать. Хочу играть на топ-уровне в любимом клубе", – сказал Пихалёнок в комментарии пресс-службе Шахтера.

К слову, Александр – воспитанник Шахтера. Первый профессиональный контракт с "горняками" подписал в 2014 году. Дебютировал за главную команду в УПЛ в мае 2017 года против Александрии. С февраля 2018 г. по июнь 2019 г. выступал в аренде за Мариуполь.

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