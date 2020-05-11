toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

"Я уже в топ-команде": игрок Шахтера не думает о переезде в ведущие лиги Европы

06:30 118 Читати українською
"Я уже в топ-команде": игрок Шахтера не думает о переезде в ведущие лиги Европы
Александр Пихалёнок / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Александр Пихалёнок надеется получить шанс в главной команде "горняков".

"Многие номера нравятся: 8-й, 10-й. Сейчас у меня 76-й – год рождения моего отца. Эта цифра тоже нравится, пока не хочу менять и даже об этом думать.

Кулач – о "золотой клетке" Шахтера: В этой команде у меня никогда не было шансов

Перейти в топ-команду топ-чемпионата? Я уже в топ-команде. Сейчас осталось играть, проявлять себя и демонстрировать все, на что способен. Я надеюсь, что мне дадут шанс проявить себя. Хочу здесь остаться. Это мой родной клуб. Я от семи лет в Шахтере, хочу закрепиться, чтобы дальше зп него выступать. Хочу играть на топ-уровне в любимом клубе", – сказал Пихалёнок в комментарии пресс-службе Шахтера.

К слову, Александр – воспитанник Шахтера. Первый профессиональный контракт с "горняками" подписал в 2014 году. Дебютировал за главную команду в УПЛ в мае 2017 года против Александрии. С февраля 2018 г. по июнь 2019 г. выступал в аренде за Мариуполь.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а талант збірної України прославився своїми відео

blog_ava
"Он создал команду, которую возглавил Гвардиола", – Стоичков занизил заслуги Пепа в Барселоне
07:30
98
Теги
Шахтер Шахтер Александр Пихаленок Александр Пихаленок
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
14
час
:
22
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук