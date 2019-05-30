"Я уже устал поздравлять коллег", – Вернидуб подытожил сезон 2018/19 для Зари

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от Мариуполя (1:3) и подытожил сезон 2018/19.

"Что тут комментировать? Мы проиграли 4 место. 2 команды будут участвовать в отборе к Лиге Европы, но мы начнем на две недели раньше. Обидно проигрывать такие матчи. Но это футбол. Я устал уже в этом чемпионате поздравлять своих коллег.

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Столько мы проиграли поединков, в которых не должны были проигрывать. Дай Бог, чтобы все плохое осталось в этом чемпионате. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед. Жизнь продолжается. Самое главное – не вешать голову и думать о лучшем", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

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