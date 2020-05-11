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"Я уже не знал, самому застрелиться или кого-то": игрок сборной Украины пожаловался на взрыв мозга

15:19 1 Читати українською
"Я уже не знал, самому застрелиться или кого-то": игрок сборной Украины пожаловался на взрыв мозга
Кривцов над Матвиенко и Карвалью / Getty Images

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов признал, что карантин дается ему очень непросто.

"Трудно переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга. Я уже не знал, самому застрелиться или кого-то. Но сейчас мы переехали за город, сняли дом. Есть свой участок, можно и детям погулять, и нам пройтись. Я жене говорил, что в первый день после переезда я надену кроссовки, и час она меня точно не увидит дома.

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Я поддерживал себя в форме с помощью индивидуальных упражнений. Каждому футболисту были высланы программы, остальное зависело от профессионализма каждого, выполнять их или нет. Как говорится, весна покажет, кто и как это делал. К счастью, у меня нет проблем с лишним питанием. Я не сладкоежка, булки не люблю. Могу два раза в день поесть, и этого будет достаточно", – заявил Кривцов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер и другие украинские клубы уже почти два месяца вынуждены оставаться без футбола из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Сборная Украины Сергей Кривцов Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Украина Украина
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