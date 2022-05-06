"Вместе с россиянами мы жили в СССР. Я никогда не предполагал, что они способны на то, что сейчас делают. На прошлой неделе мы вместе с Андреем Павелко посетили Бучу, Ирпень, Бородянку и Гостомель. Я все эти местности под Киевом хорошо знаю – ездил туда с молодежными командами, знал все стадионы в окрестностях. Поехал посмотреть, что они там наделали.

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Это чудовища, звери. Я не могу назвать их нормальными, цивилизованными людьми. Не знаю, как их еще описать. Средневековые варвары, которые уничтожали цивилизованный мир.

Поддерживал ли после начала войны связь с россиянами? У меня было очень много знакомых, но для меня они теперь навсегда умерли. Я уже их не знаю. Ни мой сын их не знает, ни мой внук не будет их знать. Я их теперь просто ненавижу. Это касается всех россиян, абсолютно всех. Они убивают наших женщин и детей, поэтому я их ненавижу. Российский футбол легко отделался, их нужно было сразу на 5 лет дисквалифицировать. Они все поддерживают.

Люди из-за них стали инвалидами, лишились жилья, дети умерли. Захватчики уничтожили все. За это россияне должны отвечать. Я категорически против того, чтобы их отстранили всего на один год. Все они должны чувствовать то, что мы чувствуем", – цитирует Петракова Przeglad Sportowy.

Напомним, сейчас сборная Украины находится в Словении, где готовится к матчу квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. На 11 мая запланирован спарринг "сине-желтых" против Боруссии Менхенгладбах.

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