toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Я уже чувствую себя в Ливерпуле как дома, – Аллисон провел первую тренировку в новом клубе

07:30 4 Читати українською
Я уже чувствую себя в Ливерпуле как дома, – Аллисон провел первую тренировку в новом клубе
Алиссон / Фото ФК Ливерпуль

Новичок английского Ливерпуля Алиссон поделился эмоциями после первой тренировки с новыми партнерами.

"День первой тренировки прошел замечательно. Я с нетерпением ждал его. До этого хорошо отдохнул с семьей, но очень хотел побыстрее начать новый сезон.

Алиссон Бекер – музыкант и рыбак: 8 фактов о звездном новичке Ливерпуля, которые вы могли не знать

Да, это мой первый день в Ливерпуле, но я уже чувствую себя как дома.

Встретился с партнерами по команде, все было прекрасно", – цитирует Алиссон официальный сайт клуба.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Алиссон Алиссон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
55
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук