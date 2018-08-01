Я уже чувствую себя в Ливерпуле как дома, – Аллисон провел первую тренировку в новом клубе

Новичок английского Ливерпуля Алиссон поделился эмоциями после первой тренировки с новыми партнерами.

"День первой тренировки прошел замечательно. Я с нетерпением ждал его. До этого хорошо отдохнул с семьей, но очень хотел побыстрее начать новый сезон.

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Да, это мой первый день в Ливерпуле, но я уже чувствую себя как дома.

Встретился с партнерами по команде, все было прекрасно", – цитирует Алиссон официальный сайт клуба.